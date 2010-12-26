Верстка и интеграция на wordpress

Есть сайт.На нем стояли ВМ,ЯД,ПайПэл,Манибукерс,СМС. Один мега спец.Начал менять.В итоге.ВМ не принимается.Палка не работает,манибукерс тоже. Задача.Починить ВМ.Прикрутить палку. И главное с нуля прикрутить www.liqpay.com/ Вот это. Хотелось бы это все заделать поскорее.Например ...