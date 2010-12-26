Верстка и интеграция на wordpress

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Есть новый дизайн для сайта http://pravo-1.ru

Сайт работает на движке wordpress.

Необходимо сделать шаблон для сайта, на основании нового макета (сверстать и интегрировать на wp):

http://fecs.ru/projects/pravo/4.jpg

http://fecs.ru/projects/pravo/1.jpg

и т.п.

Прорисованы все необходимые страницы (1 главная, 4 типовых).

Просьба обязательно в проекте указать необходимые сроки для реализации и стоимость работ (хотя бы примерную)

WordPress
14 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров