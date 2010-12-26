Магазин Oscommerce Vam Edition.

Нужно создать многофункциональный модуль доставки. А точнее это будет 4 модуля доставки, работающих по одному принципу, но только называющихся по разному:

1) EMS express (во всех местах сайта во время оформления заказа, и в админке, пишется зеленым цветом)

2) Air Mail - Почта России (во всех местах сайта во время оформления заказа, и в админке, пишется синим цветом)

3) EMS express, наложенный платеж

4) Наложенный платеж, обычное отправление