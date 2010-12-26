Требуется доработка движка (самописный) сервиса forex-platform.ru Объем работ: 1. Создание в админке возможности загрузки баннеров и логотипов на страницу http://forex-platform.ru/brokers. Создание новых страниц с новыми брокерами. Загрузка и редактирование конекта страниц по ...
Модуль доставки
Магазин Oscommerce Vam Edition.
Нужно создать многофункциональный модуль доставки. А точнее это будет 4 модуля доставки, работающих по одному принципу, но только называющихся по разному:
1) EMS express (во всех местах сайта во время оформления заказа, и в админке, пишется зеленым цветом)
2) Air Mail - Почта России (во всех местах сайта во время оформления заказа, и в админке, пишется синим цветом)
3) EMS express, наложенный платеж
4) Наложенный платеж, обычное отправление
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