Сделать выпадающее меню на Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

В наличии имеется сайт, в левом модуле надо сделать выпадающее меню трех-уровневое. Выскакивать подменю должны вправо вниз, меню с возможностью изменения цветов,размеров и так далее. Желательно использование готового скрипта, а не писать заново. Установлен компонент swMenuFree но почему то не хочет работать, как вариант заставить работать его. Плюс сделать выравнивание названия текстов по центру. Сделать надо сегодня.

Joomla
14 лет назад
borisy4
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

SIPOS
53 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
14 лет назад
$14
1 день
Сергей всё сделал быстро и качетсвенно, как и обещал. Всем советую.
Все прошло отлично

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SIPOS
53 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
14 лет назад

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