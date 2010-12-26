Сделать выпадающее меню на Joomla

В наличии имеется сайт, в левом модуле надо сделать выпадающее меню трех-уровневое. Выскакивать подменю должны вправо вниз, меню с возможностью изменения цветов,размеров и так далее. Желательно использование готового скрипта, а не писать заново. Установлен компонент swMenuFree но почему то не хочет работать, как вариант заставить работать его. Плюс сделать выравнивание названия текстов по центру. Сделать надо сегодня.