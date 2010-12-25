Нужен скрипт настройки региона как у Яндекса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Задача следующая , нужно сделать скрипт который позволит выбирать регион сайта как у Яндекса tune.yandex.ru/region/?re... (Когда выбор идет не на основе IP) Должны присутствовать все официальные регионы Яндекса (search.yaca.yandex.ru/geo... ) Нам нужно разместить выбор региона на сайте , лучший вариант будет точная копия . Нужна возможность обновления таблицы регионов если будут добавлены новые регионы (search.yaca.yandex.ru/geo... )

Скрипт может использовать perl или php , MySQL , лучше БД не использовать работать с файлом .

MySQLPHP
14 лет назад
AddWeb
Роман 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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