Нужен скрипт настройки региона как у Яндекса

Задача следующая , нужно сделать скрипт который позволит выбирать регион сайта как у Яндекса tune.yandex.ru/region/?re... (Когда выбор идет не на основе IP) Должны присутствовать все официальные регионы Яндекса (search.yaca.yandex.ru/geo... ) Нам нужно разместить выбор региона на сайте , лучший вариант будет точная копия . Нужна возможность обновления таблицы регионов если будут добавлены новые регионы (search.yaca.yandex.ru/geo... )

Скрипт может использовать perl или php , MySQL , лучше БД не использовать работать с файлом .