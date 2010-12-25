Есть html-страница, на которой размещаются вакансии. Обыкновенная таблица, содержит 8 столбцов: название, тип, дата и т.д. Задача: добавлять/удалять/редактировать записи в этой таблице При этом нужна возможность выделять ...
Нужен скрипт настройки региона как у Яндекса
Задача следующая , нужно сделать скрипт который позволит выбирать регион сайта как у Яндекса tune.yandex.ru/region/?re... (Когда выбор идет не на основе IP) Должны присутствовать все официальные регионы Яндекса (search.yaca.yandex.ru/geo... ) Нам нужно разместить выбор региона на сайте , лучший вариант будет точная копия . Нужна возможность обновления таблицы регионов если будут добавлены новые регионы (search.yaca.yandex.ru/geo... )
Скрипт может использовать perl или php , MySQL , лучше БД не использовать работать с файлом .
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