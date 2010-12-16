Создание системы мониторинга позиций сайтов

Требуется создать систему мониторинга позиций сайта в поисковых системах Яндекс, Рамблер, Google.

Что должно быть:

1. Регистрация юзеров и их личный аккаунт, где может быть несколько сайтов.

2. Ежедневный съем позиций сайтов с возможностью заказать отчет в формате эксель.

3. Должна быть возможность добавлять поисковики (например google.com и т.п.)

4. Основные данные о сайте при добавлении (дата регистрации, тиц, pr и прочее).

5. Отключения сайтов, при не посещении сервиса более 4 недель.

6. Подсветка топовых позиций, изменений (+/-).

7. Отметки об апдейтах и изменениях в поисковых алгоритмах.

8. Отправка позиций по мэйлу через определенный интервал времени, при установке такой настройки.

8. Админка для управления всем этим.

От Вас варианты преодоления капчи (антикапчу не рассматриваю), стоимость и сроки. Желательно (но не обязательно) исполнитель из Москвы или МО.