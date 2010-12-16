Разработка php-скрипта-jabber-бота.

Средства: на сервере установлен Apache2.2 и php5.2, на котором установлен движок сайта DLE 8.3 с чатом на AJAX. Также на этом сервере установлен OpenFire сервер с XMPP c MySQL базой данных.

Цель: В чат на сайте писать с клиента jabber, а также получать ответы с этого же чата в клиент.