Разработка php-скрипта-jabber-бота.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Средства: на сервере установлен Apache2.2 и php5.2, на котором установлен движок сайта DLE 8.3 с чатом на AJAX. Также на этом сервере установлен OpenFire сервер с XMPP c MySQL базой данных.

Цель: В чат на сайте писать с клиента jabber, а также получать ответы с этого же чата в клиент.

AJAXDLEMySQLPHP
14 лет назад
leet
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров