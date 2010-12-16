Сделать ЧПУ для shopscript

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Доброго времени, необходимо сделать ЧПУ для shopscript, пример: http://www.mskpresent.ru/category_20.html, сделать на http://www.mskpresent.ru/podnosy.html

HTML
14 лет назад
vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
21 отзыв

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