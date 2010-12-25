Простой парсер новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок191 просмотр

Требуется написать простой парсер новостей с сайта, который я сообщу только разработчику. Новости будут заносится в mysql. Из требований только исключение дублей и перевод на украинский язык через translate.google.ru или другой переводчик(ссылку предоставлю).

MySQL
14 лет назад
xaljava
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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