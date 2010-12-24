Написать плагины к Socialengine

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Нужно написать плагины к SE.

1. Плагин, который видоизменил бы доску объявлений, сделал ее более удобной в навигации, и вывел последние 10 объявлений на главную страницу в указанное место.

2. Плагин, который выводит список организаций на главную страницу в указанное место.

3. Плагин, который позволяет выбрать картинку организации, универа или школы пользователям. (картинка должна отображаться на странице профиля пользователя.)

Примерно сколько это будет стоить, и сроки работы...

14 лет назад
Greatbolt2
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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