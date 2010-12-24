Написать плагины к Socialengine

Нужно написать плагины к SE.

1. Плагин, который видоизменил бы доску объявлений, сделал ее более удобной в навигации, и вывел последние 10 объявлений на главную страницу в указанное место.

2. Плагин, который выводит список организаций на главную страницу в указанное место.

3. Плагин, который позволяет выбрать картинку организации, универа или школы пользователям. (картинка должна отображаться на странице профиля пользователя.)

Примерно сколько это будет стоить, и сроки работы...