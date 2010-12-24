Настройка, исправление сайта на Cake php

Настройка, исправление,доработка скрипта сайта аукциона на Cake php

Сайт аукциона на Cake php (на подобие swoopo)надо сделать :- Время аукциона подходит к концу и на последней секунде включается (автостоп)пауза и лот закрывается -это надо исправить.

(Значение, закрыт ли аукцион высчитывается только при загрузке страницы. При выполнении ajax запросов, эти данные не приходят, т.к. база данных не знает, закрыт ли аукцион по времени,может я и ошибаюсь)

и на почве этого естественно не отображается последний победитель и .т.д только после решения этой проблемы можно фиксировать проблемы в админке что-то там всё криво.