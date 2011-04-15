Приватно для Киев Андрей Александрович (ADI)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка216 просмотров

Необходимо разработать CMS кредитного автомата Webmoney.

Из обязательных условий можно выделить:

- Кредиты должны будут выдаваться в автоматическом режиме, по предварительно созданным предложениям.

- Должна присутствовать авторизация, используя WM-кипер.

- Фиксация долговых обязательств на C/D - кошельках.

- Генерация договоров на выдачу кредита.

- Подробная статистика внутри сервиса.

14 лет назад
Gugore
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 часов назад
14 лет назад
$1300
30 дней
Выполнен довольно сложный проект, спасибо за проделанную работу.
Хороший заказчик, комфортно работать. Спасибо за проект. С ув. Андрей

Заявки фрилансеров

ADI
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 часов назад
14 лет назад
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