Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимая доработка сервиса webmoney на данный момент: Перед получением займов по интерфейсам определяется количество WMID у аттестата. Их может быть от 1-го до 10-ти, у каждого из них ранее мог быть C-кошелек (для ...