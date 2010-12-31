Необходимо сделать приложение на JS для облачной bitrix24, используя restAPI https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/index.php. Просьба реально оценивать свои возможности. Если ранее не работали с bitrix24 api, лучше не предлагать услуги. Есть своя специфика с разработкой под bitrix24. Подробное ТЗ во ...
- $40Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $5
Код для bitrix24 Задача - заменить второй email на свой через rest API. Запись по API получаем, но отправить измененную не получается. Присвоение в 44-й строке. Видимо, делаю не правильно. Скрипт отрабатывает без ошибок, но редактирование не происходит. Email ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимая доработка сервиса webmoney на данный момент: Перед получением займов по интерфейсам определяется количество WMID у аттестата. Их может быть от 1-го до 10-ти, у каждого из них ранее мог быть C-кошелек (для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Описание API http://ukrnames.com/docs/epp_manual_v1_0_5.pdf Отсюда нужно реализовать авторизацию и регистрацию домена. Предлагайте цену и сроки, просьба прочитать ТЗ перед предложением. Предпочтение программистам, уже реализовавшим подобные скрипты.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
На сайте подключен и находится в режиме работы интерфейс X4. После выписки счета, клиент производит оплату и далее происходит проверка, выписанного счета. На данный момент проверка происходит с существенной задержкой, часто до 40минут. Суппорт webmoney ответил, что ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо разработать CMS кредитного автомата Webmoney. Из обязательных условий можно выделить: - Кредиты должны будут выдаваться в автоматическом режиме, по предварительно созданным предложениям. - Должна присутствовать авторизация, используя WM-кипер. - Фиксация долговых обязательств на C/D - кошельках. - Генерация договоров ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад