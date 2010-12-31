Gugore

Вячеслав Gugore

 
43 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Личное приложение для bitrix24

    $40

    Необходимо сделать приложение на JS для облачной bitrix24, используя restAPI https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/crm/leads/index.php. Просьба реально оценивать свои возможности. Если ранее не работали с bitrix24 api, лучше не предлагать услуги. Есть своя специфика с разработкой под bitrix24. Подробное ТЗ во ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Найти ошибку в коде JS bitrix24 - rest API

    $5

    Код для bitrix24 Задача - заменить второй email на свой через rest API. Запись по API получаем, но отправить измененную не получается. Присвоение в 44-й строке. Видимо, делаю не правильно. Скрипт отрабатывает без ошибок, но редактирование не происходит. Email ...

    REST
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сервиса webmoney

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимая доработка сервиса webmoney на данный момент: Перед получением займов по интерфейсам определяется количество WMID у аттестата. Их может быть от 1-го до 10-ти, у каждого из них ранее мог быть C-кошелек (для ...

    PHPJavascriptAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходим скрипт регистрации доменов

    Описание API http://ukrnames.com/docs/epp_manual_v1_0_5.pdf Отсюда нужно реализовать авторизацию и регистрацию домена. Предлагайте цену и сроки, просьба прочитать ТЗ перед предложением. Предпочтение программистам, уже реализовавшим подобные скрипты.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Webmoney интерфейс X4

    $50

    На сайте подключен и находится в режиме работы интерфейс X4. После выписки счета, клиент производит оплату и далее происходит проверка, выписанного счета. На данный момент проверка происходит с существенной задержкой, часто до 40минут. Суппорт webmoney ответил, что ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приватно для Киев Андрей Александрович (ADI)

    $1000

    Необходимо разработать CMS кредитного автомата Webmoney. Из обязательных условий можно выделить: - Кредиты должны будут выдаваться в автоматическом режиме, по предварительно созданным предложениям. - Должна присутствовать авторизация, используя WM-кипер. - Фиксация долговых обязательств на C/D - кошельках. - Генерация договоров ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
TykvachVladimir
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Необходим скрипт регистрации доменов
Спасибо за интересную работу.
Отлично выполнена работа по ТЗ и самое важное - в срок. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
ADI
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
21 час назад
$1300
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Киев Андрей Александрович (ADI)
Хороший заказчик, комфортно работать. Спасибо за проект. С ув. Андрей
Выполнен довольно сложный проект, спасибо за проделанную работу.
Ответный отзыв