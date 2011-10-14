Webmoney интерфейс X4

На сайте подключен и находится в режиме работы интерфейс X4.

После выписки счета, клиент производит оплату и далее происходит проверка, выписанного счета. На данный момент проверка происходит с существенной задержкой, часто до 40минут.

Суппорт webmoney ответил, что задержки не должно быть, есть какой-то недочёт в коде.

Требуется найти причину задержки и устранить её.

Используется библиотека wmxi.

Просьба отвечать только тем, кто уже сталкивался с данным интерфейсом. Оплата будет производится только по факту выполненной работы. (гарантии BL=370+)