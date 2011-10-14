Заявки просьба не оставлять. Работа уже начата. Проект создан персонально для gydween.
Webmoney интерфейс X4
На сайте подключен и находится в режиме работы интерфейс X4.
После выписки счета, клиент производит оплату и далее происходит проверка, выписанного счета. На данный момент проверка происходит с существенной задержкой, часто до 40минут.
Суппорт webmoney ответил, что задержки не должно быть, есть какой-то недочёт в коде.
Требуется найти причину задержки и устранить её.
Используется библиотека wmxi.
Просьба отвечать только тем, кто уже сталкивался с данным интерфейсом. Оплата будет производится только по факту выполненной работы. (гарантии BL=370+)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые трудящиеся. Есть несколько вопросов по отображению товара в стиле Magnto. 1. при переходе на страницу товара (w-mob.ru/htc/htc-sensation.html) пропадает шапка сайта, боковые блоки и футер сайта. 2. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно Создать программку задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контакты http://www.sendspace.com/file/b0y6bkЗакрыт14 лет назад
Нужно на сайте переделать шапку во флеш (полностью или частично) и добавить эффектов: 1. Нужно чтобы по наведению на ссылку издавался звук (ну звук на ваш выбор, чтобы такой не навязчивый был). 2. ...Завершен14 лет назад
Создание интерактивных учебников (информационные материалы, картинки, проверочные тесты). Все исходники есть в doc. Дизайн макета готов. Технология реализации – Adobe Flash. (Творчество приветствуется). Возможно выполнение работы в офисе ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужно написать скрипт для eggdrop, который будет активировать/отклонять запросы о виртуальном хосте. В кратце: Есть модуль hs_request у Anope(сервисы). Возможности его: Отправка заявки пользователями (пример: /hs request virtual.host). И активация(/hs activate ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
http://www.rushochzeit.de Нужны для рассылки емайл адреса зарегистрированных там фирм, желательно в Excel. Из данных нужно название, категория и собственно сам емайл. Так как линки из каталога ведут в основном на страничку фирмы, ...Завершен14 лет назад
- $500
Привет друзья! Нужен модуль для сайта недвижимости. Подробнее в прикрепленном файле. Сайт еще не готов. Можно использовать готовые решения. Ключевым фактором принятия решения будет цена и сроки реализации. Также ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. В основе проекта CMS Tomatocart (www.tomatocart.com) Мне нужно реализовать функцию так как показано в примере ниже. Я готов заплатить за готовый результат, только нужно понимать цену. Я не разработчик, я хочу магазин ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужен программист, умеющий работать с DLE. Задача - доработать функционал сайта. ТЗ отправлю по почте. Контакты: icq 1599040 e-mail: [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад