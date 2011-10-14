Здравствуйте, уважаемые трудящиеся. Есть несколько вопросов по отображению товара в стиле Magnto. 1. при переходе на страницу товара (w-mob.ru/htc/htc-sensation.html) пропадает шапка сайта, боковые блоки и футер сайта. 2. ...
Разработка программки
Нужно Создать программку задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контакты http://www.sendspace.com/file/b0y6bk
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