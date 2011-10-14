Разработка программки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Нужно Создать программку задание в приложение от вас сроки и бюджет,портфолио и контакты http://www.sendspace.com/file/b0y6bk

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Miller-1981
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Miller-1981
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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