Написать граббер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок215 просмотров

http://www.rushochzeit.de Нужны для рассылки емайл адреса зарегистрированных там фирм,

желательно в Excel. Из данных нужно название, категория и собственно сам емайл.

Так как линки из каталога ведут в основном на страничку фирмы, каждая из которых выглядит по своему,

то жду от вас предложения по реализации этого задания, так же сроки и конечно же цену.

Вопросы и предложения можно в личку. Сайт на немецком (меню сайта) так что если что то нибудь надо будет перевести, не проблема.

14 лет назад
substanz
Виктор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

koren2107
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
6 дней
Очень быстро и качественно всё сделал, при надобности обращусь снова.
Заказчик отличный. ТЗ дал полное, все ясно и понятно. От заказчика все на высоте.

Заявки фрилансеров

koren2107
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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