Написать граббер для сайта

http://www.rushochzeit.de Нужны для рассылки емайл адреса зарегистрированных там фирм,

желательно в Excel. Из данных нужно название, категория и собственно сам емайл.

Так как линки из каталога ведут в основном на страничку фирмы, каждая из которых выглядит по своему,

то жду от вас предложения по реализации этого задания, так же сроки и конечно же цену.

Вопросы и предложения можно в личку. Сайт на немецком (меню сайта) так что если что то нибудь надо будет перевести, не проблема.