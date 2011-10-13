Видео чат

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Необходимо для сайта написать мини социальную сеть с регистрацией, с чатом в котором пользователи могут обмениваться сообщениями друг с другом, чтобы сообщения все хранились на сервере, могли добавлять друзей а также общаться в чате или в отдельном окне со службой поддержки по видео.

14 лет назад
rchertkov
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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