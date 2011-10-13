Необходимо для сайта написать мини социальную сеть с регистрацией, с чатом в котором пользователи могут обмениваться сообщениями друг с другом, чтобы сообщения все хранились на сервере, могли добавлять друзей а также общаться в чате или в отдельном окне со службой поддержки по видео.