Скрипт фильтрации траффика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

==========================================================

Скрипт для фильтрации ненужного трафика с сайтов:

Трафик идет на страницу к которой привязывается наш скрипт, далее:

Сначало фильтруем по:

-движение мышки по странице

-cookies

-если есть свои идеи по отрезке ботов,малваре проверок,анализаторов и т.д., то дописываем....

Далее после этих проверок мы отсекли максимум ненужного трафика и затем идет проверка на:

1) ОС (оставляем только WIN)

2) браузер (IE,FF,Opera,Chrome,Safari) -выбираем те, которые надо оставить с выбором минимальной версии

3) реферер (ип)

-первый вариант: указываем слова из рефереров либо полные реферы либо ип, которые пропускать нельзя .......

-второй вариант: пропускать тока нужные реферы (по слову в рефере или полному реферу)

4) нужные плагины (java/flash/adobe acrobat(pdf))

- пропускать трафик только у которого включен нужный плагин....

-возможность отключить данный фильтр.

Инфа: После захода трафа на страницу, идет проверка по нужным критериям и если все устраивает то

этот трафик НЕЗАМЕТНО для пользователей ифреймит на указанный в скрипте URL....

==========================================================

Java
14 лет назад
gfty88786
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание портала на Yii

    $2500

    Меня интересует создание портала на вашей фреймоворке Yii, пример модулей во вложении, но к сожалению, так-как мы раньше делали сайты на Joomla, я пока смог накидать примерный функционал сайта с компонентами Joomla. Дизайн нового ...

    JoomlaYii
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести небольшие изменения в скрипт на perl

    Сейчас на входе есть txt-файл с 1 столбцом - списком штрих-кодов, по нему ищутся картинки товаров и сохраняются на выходе под артикулами 1,2,3... Нужно сделать, чтобы на входе были 2 столбца: 1-й столбец - заранее ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Из fdb в exel

    $5

    Есть файл fdb с данными, надо конвертировать или перенести или экспортировать в ексель . Желательно в удобном виде . Более подробно в письме .

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка OpenERP

    Ищется команда разработчиков для настройки/доработки CRM на базе OpenERP Требования: -Опыт настройки и доработки OpenERP -Ответственность -Соблюдение оговоренных сроков -Желательно представителя в Санкт-Петербурге для заключения договора и последущих контактов. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен парсер

    Нужно сделать парсер hotline - что бы он парсил Вот такая страница _http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/samsung_e1080/ (нажимайте подробнее) 1)Парсел всю характеристику построчно и загонял в шаблонный текст, текст ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Крупный портал недвижимости

    Доработать функционал и верстку портала недвижимости в Москве. Портал на платформе Битрикс. ОфисЛорд. ру - разработка функционала новостной ленты и видеоблога - редактирование шаблонов страниц - редактирование инфоблоков - работы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • XML-RPC для обмена файлами между Android приложен.

    Необходимо реализовать XML-RPC для обмена файлами между Android приложением и сервером XML-RPC. Дано: Есть приложение на андроид. В приложении заданы адрес сервера, имя пользователя и пароль. В приложении есть кнопка: Импорт/Экспорт На Windows ...

    Android
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад