Скрипт фильтрации траффика

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Скрипт для фильтрации ненужного трафика с сайтов:

Трафик идет на страницу к которой привязывается наш скрипт, далее:

Сначало фильтруем по:

-движение мышки по странице

-cookies

-если есть свои идеи по отрезке ботов,малваре проверок,анализаторов и т.д., то дописываем....

Далее после этих проверок мы отсекли максимум ненужного трафика и затем идет проверка на:

1) ОС (оставляем только WIN)

2) браузер (IE,FF,Opera,Chrome,Safari) -выбираем те, которые надо оставить с выбором минимальной версии

3) реферер (ип)

-первый вариант: указываем слова из рефереров либо полные реферы либо ип, которые пропускать нельзя .......

-второй вариант: пропускать тока нужные реферы (по слову в рефере или полному реферу)

4) нужные плагины (java/flash/adobe acrobat(pdf))

- пропускать трафик только у которого включен нужный плагин....

-возможность отключить данный фильтр.

Инфа: После захода трафа на страницу, идет проверка по нужным критериям и если все устраивает то

этот трафик НЕЗАМЕТНО для пользователей ифреймит на указанный в скрипте URL....

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