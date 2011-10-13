Нужен парсер

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Закрыт9 заявок192 просмотра

Нужно сделать парсер hotline - что бы он парсил

Вот такая страница _http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/samsung_e1080/ (нажимайте подробнее)

1)Парсел всю характеристику построчно и загонял в шаблонный текст, текст должен тоже меняться 15-20 разных текстов , что бы предложения рендомно менялись.

2) Парсил катинку, переименовывал ее, сжимал + добавлял вотермарк + загружал на сервер

Все это надо навесить на дле, что бы в базу вставлялись новости, с текстом + картинка (с альом)+ description + keywords+ title+ нужный раздел + нужный нужный href

14 лет назад
stoshenkov
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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