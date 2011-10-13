Перенос сайта на СMS

Задача. Необходима анимация вертикального меню на основе jQuery. Что-нибудь готовое или Slader или Accordionmenu или любой другой готовый скрипт. Нужен мягкий! эффект раскрытия вниз при наведении курсора на пункт меню, при наведении курсора на другой ...