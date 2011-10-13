Перенос сайта на СMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок240 просмотров

Необходимо перенести сайт http://www.agro-spravka.ru/ с самописного движка на любую распостраненую CMS (joomla, drupal и т.д.)

Просьба указывать ориентировочный срок.

DrupalJoomla
14 лет назад
sereg777
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров