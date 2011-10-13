Задача. Необходима анимация вертикального меню на основе jQuery. Что-нибудь готовое или Slader или Accordionmenu или любой другой готовый скрипт. Нужен мягкий! эффект раскрытия вниз при наведении курсора на пункт меню, при наведении курсора на другой ...
Перенос сайта на СMS
Необходимо перенести сайт http://www.agro-spravka.ru/ с самописного движка на любую распостраненую CMS (joomla, drupal и т.д.)
Просьба указывать ориентировочный срок.
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