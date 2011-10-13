Интеграция virtuemart и Vtiger crm. Нужно сделать запись покупок, регистраций в CRM

1. Будут присутствовать две формы:

1.та, которая сейчас на сайте

2.и для контрагентов (ответственных) — будет отличаться полем контрагент и тем, что пользователи по-умолчанию с этой формы будут не активны.

Пояснение: у пользователя появляется такое свойство, как активность. Человек, который заходит с существующей формы регистрации на сайте по-умолчанию активный, а который зарегистрирован с формы контрагента по-умолчанию не активный. После того, как он зайдет на сайт, авторизируется, он становится активным, или после телефонного звонка менеджер изменить его активность. (нужно сделать так, что бы изменение активности в црм меняла активность на сайте).

Нужно сделать форму выбора подарка для тех пользователей, которых зарегистрировал контрагент,

т. е. человек первый раз заходит по своему логину и паролю и первое что он видит «Пожалуйста, выберите подарок» или кнопочка «Мне подарок не нужен» эти данные идут в црм.

2.Сделать привязку к индексу в зависимости от города и улицы по всей территории Украины. (база есть)

3.Сделать в анкете на сайте и в контрагентах при выборе беременная выпадающие поле — срок беременности:

1. по первому дню последней менструации — указать дату гггг-мм-дд

2. внести срок беременности самостоятельно - __ неделя ___ дней

3. при этом высчитывается дата родов гггг-мм-дд (всего 40 недель беременности)

4.Перенести существующую базу данных на веб версию

5.Настроить синхронизацию удаления и изменения пользователей между црм и джумлой в одном и в другом направлении.

6. Сделать запись в базу црм информацию о покупках (а так же статус заказа)