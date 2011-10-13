Отладить авторизацию на prestashop

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Закрыт1 заявка91 просмотр

Установили (с нуля) prestashop, не работает авторизация - восстановленный пароль не берет.

Требуется найти ошибку и исправить, чтобы нормально работала авторизация.

PrestaShop
14 лет назад
vandam112222
Вячеслав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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