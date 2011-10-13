Граббер торрентов для Dle

Необходимо сделать грабер (парсер) торрентов с rutor.org под dle 9.3 - 9.4

Обязательно должен уметь:

- брать название и полное описание (с картинками, скриншотами) добавлять в новость

- брать торрент файл, переименовывать (либо убирать префикс), заливать на сайт и вставлять в новость

- уметь добавлять, как в автомат режиме, так и в обычном. Возможность отправлять новость на модерацию.

Остальное, чем более функциональный - тем лучше. Предлагайте!

icq: 355одинТриСемь438