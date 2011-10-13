Есть небольшой мультиязычный сайт на SilverStripe. Требуется человек, способный сверстать макеты под эту CMS, сделать на JS пару несложных слайдеров и калькуляторов с дальнейшим регулряным сотрудничеством по обновлению сайта. Просьба в ...
Доработать 2 существующих проекта на php
Здравствуйте!
Требуется программист для доработки 2 проектов на php. Проекты написаны на самописном движке с MVC архитектурой (очень простой движок).
По первому проекту - готово 95%. Доработать 1 раздел и исправить несколько багов. Ориентировочная оценка работы - 1-2 дня.
По второму проекту. Готово на 40-50%. Тот же движок.
Детали проекта при личной переписке с исполнителем.
Согласование бюджета после изучения деталей.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
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