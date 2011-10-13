Доработать 2 существующих проекта на php

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок202 просмотра

Здравствуйте!

Требуется программист для доработки 2 проектов на php. Проекты написаны на самописном движке с MVC архитектурой (очень простой движок).

По первому проекту - готово 95%. Доработать 1 раздел и исправить несколько багов. Ориентировочная оценка работы - 1-2 дня.

По второму проекту. Готово на 40-50%. Тот же движок.

Детали проекта при личной переписке с исполнителем.

Согласование бюджета после изучения деталей.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

PHP
14 лет назад
romanov2806
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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