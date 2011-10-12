Доработка редактора на jQuery

Есть редактор: http://imperavi.com/redactor/

В старых версиях была кнопка выравнивания текста(слева, справа, или по центру). Требуется к ней прикрутить выравнивание по ширине.

Старую версию для ознакомления можно взять тут: http://www.takein.ru/jquery/84-vizualnyy-redaktor-na-jquery.html

Версию непосредственно для доработки скину выбранному исполнителю.