Доработка редактора на jQuery

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Есть редактор: http://imperavi.com/redactor/

В старых версиях была кнопка выравнивания текста(слева, справа, или по центру). Требуется к ней прикрутить выравнивание по ширине.

Старую версию для ознакомления можно взять тут: http://www.takein.ru/jquery/84-vizualnyy-redaktor-na-jquery.html

Версию непосредственно для доработки скину выбранному исполнителю.

jQuery
14 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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