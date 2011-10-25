Скрипт отзывов об отелях для каталога оелей.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки177 просмотров

Сайт и каталог отелей выполнены на html

Оплата 100у.е.

Пишите если готовы взяться, детальное описание скину по мылу.

HTML
14 лет назад
OlegSmirnov
Олег 
53 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

TROODON
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Получил то, что хотел и даже чуть лучше. Впечатления от сотрудничества только положительные. Рекомендую.
Отличный заказчик. Чётко описывает задания, помогает в работе описанием необходимого функционала. Предоплату получил сразу же, оставшуюся оплату получил после выполнения без задержек. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

TROODON
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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