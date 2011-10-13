Разработать шаблон для AdsManager Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки167 просмотров

Переделать стандартный шаблон объявлений для доски объявлений AdsManager. Убрать модуль поиска из списка объявлений. Сайт: http://chastnik-info.ru/index.php/ads/1-.html

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HTMLJoomla
14 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Константин выполнил работу четко, даже раньше оговоренного времени. Работой доволен. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Четкая постановка задачи, оперативное общение, незамедлительная оплата.

Заявки фрилансеров

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад