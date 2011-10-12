на сайте нужно найти и прикрутить форму заявки на сайт: http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html в нижней части страницы есть форма, но она работет некорреткно Нужна новая, или почичтить ...
Приватно для Андреев Александр (LaBestia)
Два flash баннера 468х60 и 240х400 для сайта знакомств.
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