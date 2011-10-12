Добрый день. Нужно доделать уже имеющийся подбор товара на сайте. Выделить описание в прямоугольник. Подбор товара осуществляется по 5 параметрам на 8 страницах. Сайт на движке Hostcms. Пример подбора: http://www.sportandrelax.ru/ ...
Баг с относительными ссылками
На сайте стоит блоговый модуль для публикации статей. Он всем относительным ссылкам добавляет в начале не http://имясайта.ru, а http://имя_сайта.ru/имя_модуля_/id_статьи, соответственно, ни картинки не отображаются, ни скрипты не подгружаются.
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