Добрый день. Нужно доделать уже имеющийся подбор товара на сайте. Выделить описание в прямоугольник. Подбор товара осуществляется по 5 параметрам на 8 страницах. Сайт на движке Hostcms. Пример подбора: http://www.sportandrelax.ru/ ...
Программирование на drupal
Нужен разработчик на drupal.
Дизайн уже есть.
Основные моменты по програмной части:
Поиск информации по базе данных тексовых файлов.
Несколько учетных записей с разными админ правами
Дабоавление файлов и их модерация
Сайт на двух языках
Каталог залитых файлов с подкатегориями
Заявки фрилансеров
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