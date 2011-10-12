Создать карту России При наведении появляется название области, при клики область выделяется цветом и становиться больше по размерам, внизу в завимости от нажатой области появляется список пратнеров с кем в этой области работает ...
Сайт-галерея
Сайт-галерея изображений. Посвещенный коллекционированию.
Особенность - необходимость размещения на одной странице нескольких видов изображений, отличающихся по размеру, так, чтобы страница выглядела компактнтой, без пустых мест
Обязательные требования:
1. Возможность загрузки целыми папками.
2. Возможность изменения порядка следования загруженных изображений (т.е. возможность менять местами).
3. Возможность задания разного количества изображения на каждую строку.
4. Возможность компактного размещения в одной строке изображений разного размера (например, одно крупное изображение и рядом в две строки более мелкие изображения)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тех.задание: 1. Сейчас авторизация в Moodle 2.1 проходит через Active Direktory. Используется RADIUS сервер. После первого входа пользователя Moodle выкидывает на страницу заполнения профиля с пустыми полями. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
ИМЕЕМ: несколько десятков файлов (xsl), 2хсторонних словарей, состоящих из 2х колонок и # строк. Англо-: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский. Французско-: Французский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский; ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача При закрытии вкладки броузера пользователем должно открываться новое окно. Открытие нового окна не должно блокироваться ни одним из броузеров. За подробностями обращайтесь по указанным контактам в аккаунтеЗакрыт14 лет назад
- $250
Существуют скрипты php для парсинга сайта. Нужно написать модуль и настроить схему парсинга сайта через прокси. Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по поддежанию работоспособности парсинга. Опыт подобной работы обязателен!Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработка новостного портала, желательно на фреймворке YII (Если у кого есть опыт с ExpressionEngine2 пишите) -Высокая посещаемость, низкая нагрузка на сервера -Интеграция с соцсетями, другими порталами, коментарии -Сортировка контента ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
У нас есть сайт(ПС) нужно поставить скрипт каталога сайтов с платным ручным размещием. 1) Поставить скрипт, настроить его 2) Сделать что бы скрипт не требовал наличия обратной ссылки на каталог 3) Подключить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Работа текущего скрипта нас не устраивает. Нужно переделать / новый настроить - расширить стандартные возможности. На ФТП падает файл с полями для каждого товара к выгрузке с 1С - его нужно ...Закрыт14 лет назад
1.Есть скрипт "дабавления ссылки на страницу в социальные сети". На сайте скрипт работает исправно. Нужен рабочий код для вставки кнопок "социалок" этого скрипта на другие сайты. При необходимости настроить сам скрипт. 2.нужен скрипт информера ...Закрыт14 лет назад
- $200
Внедрить в магазин систему покупки шанса через электронную платежную систему - http://sprypay.ru/ на выигрыш товаров, которые продаются в интернет магазине. Все подробности заказа в личку. аська 400898634Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад