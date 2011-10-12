Сайт-галерея изображений. Посвещенный коллекционированию.

Особенность - необходимость размещения на одной странице нескольких видов изображений, отличающихся по размеру, так, чтобы страница выглядела компактнтой, без пустых мест

Обязательные требования:

1. Возможность загрузки целыми папками.

2. Возможность изменения порядка следования загруженных изображений (т.е. возможность менять местами).

3. Возможность задания разного количества изображения на каждую строку.

4. Возможность компактного размещения в одной строке изображений разного размера (например, одно крупное изображение и рядом в две строки более мелкие изображения)