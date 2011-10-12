PHP парсинг сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок230 просмотров

Существуют скрипты php для парсинга сайта.

Нужно написать модуль и настроить схему парсинга сайта через прокси.

Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по поддежанию работоспособности парсинга.

Опыт подобной работы обязателен!

PHP
14 лет назад
novik737
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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