Подключение и настройка скрипта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

У нас есть сайт(ПС) нужно поставить скрипт каталога сайтов с платным ручным размещием.

1) Поставить скрипт, настроить его

2) Сделать что бы скрипт не требовал наличия обратной ссылки на каталог

3) Подключить приём платежей (желательно робокс или аналогичные для как можно большего выбора оплаты)

14 лет назад
zmei91
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров