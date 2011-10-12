Подключение и настройка скрипта

У нас есть сайт(ПС) нужно поставить скрипт каталога сайтов с платным ручным размещием.

1) Поставить скрипт, настроить его

2) Сделать что бы скрипт не требовал наличия обратной ссылки на каталог

3) Подключить приём платежей (желательно робокс или аналогичные для как можно большего выбора оплаты)