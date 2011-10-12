1.Есть скрипт "дабавления ссылки на страницу в социальные сети". На сайте скрипт работает исправно. Нужен рабочий код для вставки кнопок "социалок" этого скрипта на другие сайты. При необходимости настроить сам скрипт. 2.нужен скрипт информера ...
Подключение и настройка скрипта
У нас есть сайт(ПС) нужно поставить скрипт каталога сайтов с платным ручным размещием.
1) Поставить скрипт, настроить его
2) Сделать что бы скрипт не требовал наличия обратной ссылки на каталог
3) Подключить приём платежей (желательно робокс или аналогичные для как можно большего выбора оплаты)
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