Нужно следующее, общая регистрация сайта на движке DLE, форума IPB и еще одной базы.
Требуется настройка и создание скриптов и т.д.
1.Есть скрипт "дабавления ссылки на страницу в социальные сети". На сайте скрипт работает исправно. Нужен рабочий код для вставки кнопок "социалок" этого скрипта на другие сайты. При необходимости настроить сам скрипт.
2.нужен скрипт информера ТИЦ и PR сайта, аналогичный как здесь- http://www.cy-pr.com/tools/informer/ , только вариантов выбора дизайна будет 5, и только один из них с выбором цвета. Реализован скрипт будет на CMS Joomla с помощью модуля, поэтому не должно быть противоречий с CMS.
3.нужно реализовать поисковую систему, которую можно будет представить на сайте через html -код. Система будет принимать в свой индекс после модерации веб-ресурсы по установленным ключам и тегам.
4.нужно реализовать биллинг для проекта, аналогичного HYIP: c личными кабинетами и реферальной системой.
Готов выслушать предложения в комплексе и отдельно по каждому. Заявки скрыты. Подробности приватно.
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