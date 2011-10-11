Есть проект на ror - система прохождения заказа Требуется: 1. поправить ошибки в системе. 2. доделать 3 функции вопросы в скайп savko_vadim
Программист со знанием Joomla
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
На постоянную удаленную работу требуется опытный программист со знанием Joomla.
Занятость 6-8 ч в день, обязательна возможность голосового общения по скайпу в рабочее время.
Требования: знание Joomla, умение верстать.
Оплата: от 2.5 евро в час (в зависимости от сложности задачи).
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