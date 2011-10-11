Создание видео-сервиса. Flash

Сутью программы является запись коротких пользовательских видеоклипов с веб-камеры, сохранение их на сервере, интеграция их в определенные подготовленные места в основном видеоролике, формирование итогового видеоролика и его уникального id, вывод ссылки на готовый ролик.

В связи с нестандартностью приложения, Стоимость будем обсуждать индивидуально.

Обязательные требования:

Адекватность, собранность, обязательность. Умение и желание работать быстро и качественно.

Наличие портфолио – обязательно.

Если есть, подобные работы с потоковым видео и аудио, только "+"