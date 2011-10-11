Работа для спеца по вордпресс.

Добрый день ! Есть сайт wpk.bacac.org

1 Блок рубрики привести к виду как блоки "популярные" и "рейтинг активности"

2 При регистрации вводится информация о пользователе. А на странице пользователя она не выводится http://www.wpk.bacac.org/archives/author/ruslank2

3 Проблемы с загрузкой медиа файлов. (Можно зарегистрироватся и попробовать разместить фото или видео)

4 http://www.wpk.bacac.org/?s=%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE

Некорректный вывод поиска нужно исправить.