Создать приложение типа скайпа для сайта

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Закрыт4 заявки193 просмотра

На сайте расположены 2 страницы, на каждой из них - это приложение (назовем WS - WebSkype)

Пользователь заходит, кликает ПОДКЛЮЧИТЬСЯ и видит экран и слышит звук с компа собеседника. Данная версия нужна только для 2х собеседников. Используется микрофон и встроенная камера компов.

Может есть готовый аналог?

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров