Дополнение сайта на базе Wordpress-платформы

В связи с изменением дизайна и верстки целевого сайта http://www.skykillers.com необходимо связать новую верстку с админкой сайта, а также добавить несколько новых страниц.

Предлагаемый объем работы - ориентировочно 2 рабочих дня.

В ответе пишите ссылки на ваши работы с описанием того, что вы делали, а также ожидания по ЗП за работу.

Заранее спасибо.