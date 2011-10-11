Интеграция и настройка поискового движка Sphinx для проекта zakonprost.ru (поиск по документам, законодательству). В настоящей момент уже реализован на сайте, требуется настроить и повысить точность поисковой выдачи. Сейчас просто никакая.
Дополнение сайта на базе Wordpress-платформы
В связи с изменением дизайна и верстки целевого сайта http://www.skykillers.com необходимо связать новую верстку с админкой сайта, а также добавить несколько новых страниц.
Предлагаемый объем работы - ориентировочно 2 рабочих дня.
В ответе пишите ссылки на ваши работы с описанием того, что вы делали, а также ожидания по ЗП за работу.
Заранее спасибо.
Заявки фрилансеров
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