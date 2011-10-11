Дополнение сайта на базе Wordpress-платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

В связи с изменением дизайна и верстки целевого сайта http://www.skykillers.com необходимо связать новую верстку с админкой сайта, а также добавить несколько новых страниц.

Предлагаемый объем работы - ориентировочно 2 рабочих дня.

В ответе пишите ссылки на ваши работы с описанием того, что вы делали, а также ожидания по ЗП за работу.

Заранее спасибо.

WordPress
14 лет назад
skykillers
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров