Верстка и интеграция NETCAT

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок123 просмотра

Есть готовый макет и ТЗ к сайту. Нужна верстка и итеграция на систему NETCAT. Сроки 4-5 дней, макет простой.

14 лет назад
razumov
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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