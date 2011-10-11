Поправить скрипт голосования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка128 просмотров

Нужно поправить скрипт голосования. Скрипт уже установлен. Есть небольшие проблемы с функционированием.

Название скрипта "Опросы 2.0". Пишите цену и срок.

14 лет назад
Anaximadr
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель. Все сделал быстро, недорого и качественно.
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад