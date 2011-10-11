Контроль исполнения заданий (1.0) - Web PL/SQL

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Необходимо реализовать Web интерфейс на технологии Oracle PL/SQL Web Applications к уже имеющейся серверной части (таблицы, пакет для работы с табличными данными).

Техническое задание во вложении - JobsControl.zip

Требование к коду серверной части во вложении - server_rules.zip

Версия к реализации — 1.0

SQL
14 лет назад
sboutsource
Вадим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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