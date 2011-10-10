Модуль публикации cообщ. с использованием XML-RPС

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Есть самописная, лёгкая CMS, на PHP, в которой реалихован парсинг контента с некоторых сайтов (написан парсер в виде модуля к CMS конкретно для парсинга с этих заданых сайтов). Эти данные публикуются в CMS, но этого мало. Необходимо дописать функционал, чтобы была возможность публиковать туда посты с помощью XML-RPC "из вне".

PHP
14 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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