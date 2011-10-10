Требуется приложение для Magento.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

требуется приложение на немецком для интернет-магазина которое будет расчитывать клиенту нужное количество или квадратуру реек разной длины и сразу выдавать цену.

Примеру того что нужно

http://www.mesem24.de/product/22271/Corpet_Laminatboden_Silberahorn.html

http://www.holzprofi24.de/shop/bodenbelaege/parkett/447031.html

http://www.mesem24.de/product/8207/Kantholz_90x90mm_Douglasie.html

HTMLMagento
14 лет назад
Mik200
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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