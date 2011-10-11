Автоматиз-я конвер-и и форматир-я xls в csv

Необходимо автоматизировать конвертацию и форматирование прайса из xls в csv для последующего импорта в Joomla через плагин MyImport.

Это может быть макрос, скрипт или программа

Или предложите своё решение импорта xls.

Неохота да и не правильно дважды в неделю заниматься ручным редактированием прайса на 2500 позиций.

Примеры прайсов от разных дат (для сравнения) и пример "отформатированного" csv:

http://dl.dropbox.com/u/3589217/price/gruzi_08_2011.xls

http://dl.dropbox.com/u/3589217/price/vigruzka%2007%2010%202011.xls

http://dl.dropbox.com/u/3589217/price/price.csv

P.S. Уважаю кросплатформенные гибкие решения.