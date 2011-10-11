Автоматиз-я конвер-и и форматир-я xls в csv

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки257 просмотров

Необходимо автоматизировать конвертацию и форматирование прайса из xls в csv для последующего импорта в Joomla через плагин MyImport.

Это может быть макрос, скрипт или программа

Или предложите своё решение импорта xls.

Неохота да и не правильно дважды в неделю заниматься ручным редактированием прайса на 2500 позиций.

Примеры прайсов от разных дат (для сравнения) и пример "отформатированного" csv:

http://dl.dropbox.com/u/3589217/price/gruzi_08_2011.xls

http://dl.dropbox.com/u/3589217/price/vigruzka%2007%2010%202011.xls

http://dl.dropbox.com/u/3589217/price/price.csv

P.S. Уважаю кросплатформенные гибкие решения.

Joomla
14 лет назад
sanb
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Kataklysm
Ирек 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Выполнил задачу очень быстро, в течении нескольких часов, справившись со всеми сложностями. Предложил и реализовал простое в использовании законченное решение. Работой полностью доволен. Рекомендую.
Своевременная оплата. Предоставил полное ТЗ. По общению очень приятный человек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kataklysm
Ирек 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад