2 простых скрипта jquery. Очень срочно!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок280 просмотров

Один скрипт уже есть, нужно только править его, для правильной работы.

Скрипт для перемещения блоков по клику. как здесь - http://demosites.simplecoding.org/jquery_blocks_movement/

Второй скрипт нужно написать или взять и править отсюда: http://www.alexilin.ru/jquery-sliding-blocks/

Для знающего человека работы на 20 минут. Оплата договорная.

Жду всех в аське\скайпе

jQuery
14 лет назад
Masterix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Оперативно, приятно, надежно, интересно, познавательно. Наверное, самые точные слова, которые могут описать сотрудничество с этим человеком. Спасибо за быструю помощь. Буду обращаться еще.
Чётко поставленная задача экономит время и нервы + приносит деньги и опыт исполнителю и результат заказчику. Спасибо! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад