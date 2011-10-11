Здравствуйте! Нужен скрипт под Wordpress купли-продажи готовых предприятий с поиском по базе и автоматической наброской наших комисионных. То есть, есть две формы: 1. Заказ на покупку. 2. Заказ на продажу. Все это ...
2 простых скрипта jquery. Очень срочно!
Один скрипт уже есть, нужно только править его, для правильной работы.
Скрипт для перемещения блоков по клику. как здесь - http://demosites.simplecoding.org/jquery_blocks_movement/
Второй скрипт нужно написать или взять и править отсюда: http://www.alexilin.ru/jquery-sliding-blocks/
Для знающего человека работы на 20 минут. Оплата договорная.
Жду всех в аське\скайпе
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