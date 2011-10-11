2 простых скрипта jquery. Очень срочно!

Один скрипт уже есть, нужно только править его, для правильной работы.

Скрипт для перемещения блоков по клику. как здесь - http://demosites.simplecoding.org/jquery_blocks_movement/

Второй скрипт нужно написать или взять и править отсюда: http://www.alexilin.ru/jquery-sliding-blocks/

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Жду всех в аське\скайпе