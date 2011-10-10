Директория для моб. приложений na Drupal

Нужно настроить сайт директорию мобильных приложений(и софта) .

Кроме обычных для таких директорий функций нужно сделать возможность добавить сколько денег владелец приложение уже в сумме пожертвовал на указанный на специальной странице сайта проект, и сколько получит проект если юзер купит данное приложение.

В админке 2 вида юзеров 1)Владельцы софта/приложений 2) администрация

плюс возможность после регистрации владельцем вбить в каталог софт, который потом модерируется администрацией и активируется .

http://www.androidzoom.com

типа тот же приложение может быть доступным и в андорид и в айфон. В показе приложения 2 кнопки на соотв маркеты.