Нужно интегрировать Payonline в WP e-commerce. Т.е. взять шаблон любого эсквайера из папки merchants, например, Paypal и переименовать там все переделать под Payonline

Шаблон начинается так

и так далее. Вся документация по API Payonline есть

UPD: в данный момент сделана половина проекта. Шаблон переименован, переделан, установлен в админку. Не реализована финальная часть - редирект с Payonline и передача скрипту информации об успешном заказе, или неуспешной оплате. Как и при оформлении заказа с последующей оплатой курьеру, на сайте самого магазина должно выдаваться сообщение об успешном заказе, номер, а сам товар должен списываться из бд. Как это и происходит сейчас при успешных заказа без оплаты. Ищу специалиста, чтобы закончить.