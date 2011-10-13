Решить проблему с нагрузкой на сервер.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок246 просмотров

Интернет магазин на modx при переносе на новый хостинг стал вешать сервер при загрузке картинок. На старом хостинге все было ок. Хостер утверждает, что виноват модуль обработки картинок. Требуется срочно исправить проблему.

MODX
14 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Что сказать, Профессионал. Оказал квалифицированную помощь, решил быстро все проблемы. Много знает, быстро работает. Все объяснил доступным языком. Приятно работать с квалифицированным, инициативным и адекватным человеком. Буду обращаться.
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Проблема с каталогом файлов, сайт на SmallNuke

    Доброго времени суток! Нужны спецалисты, знакомые со SmallNuke, чтобы решить следующую проблему: уже некоторое время с сайта пользователям невозможно скачать файлы, которые находятся в каталоге файлов сайта. Жду предложений.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Карта России на Flash

    Требуется создание динамичной карты России на Flash. Карта должна быть разделена на регионы (субъекты) и отображать данные аналитических исследований. Вот ссылка на пример карты, которая нам нужна: smart-russia.innoprom.org/map.html Желательно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен парсер (граббер) телефонов с сайта

    Задача: нужен скрипт, который запрашивает у пользователя URL страницы. Этот URL указывает на страницу, на которой имеются ссылки на другие страницы. Скрипт открывается каждую такую ссылку и грабит оттуда телефоны. Все ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать вывод данных из базы

    Будет база данных для турсайта - vita-travel.com.ua Данные будут храниться с удобной структурой. Надо выводить 3 вида страниц: 1. Выбор стран под определенный тип тура, например: http://www.vita-travel.com.ua/avia-turi.html 2. табличка ...

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доделать на jquery

    $5

    Есть ссылки при нажатии на них должен скрываться контент и отображаться форма регистрации логина, также есть менюшка по нажатию на нее должна скрываться регистрация логин и отображаться контент из меню. Сделать со стандартными эффектами. ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделать флешку.

    $100

    Сайт all4bath.ru Задание: Нужна переделать флешку с наливающей ванной в следующий вид, добавить к ней ножку от фужера и вставить соломку будто это фужер для мартини. Сделать нужно очень красиво.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт на Drupal + псевдокалькулятор

    $130

    Добрый день, необходимо установить дизайн на друпал (пока дизайна нет, примерно что будет показать могу) наполнить разделы переданным вам текстом хост будет предоставлен нужен будет www. kasko777 .ru/calc.html ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP, самописный движок, внести изменения

    $150

    цмс самописная, необходимы доработки по формированию цены и карзины. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить форму отправки емейла на вордпрессе

    http://test.vendagroup.ru/ нужно: 1) исправить кодировку уходящих писем, чтобы она принималась на большинстве почтовиков 2) сделать, чтобы при неправильном заполнении и алерте форма не закрывалась, и закрывалась при успешной отправке ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад