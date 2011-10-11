Доделать на jquery

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки146 просмотров

Есть ссылки при нажатии на них должен скрываться контент и отображаться форма регистрации логина, также есть менюшка по нажатию на нее должна скрываться регистрация логин и отображаться контент из меню.

Сделать со стандартными эффектами.

5$

jQuery
14 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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Отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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