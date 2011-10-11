Необходимо отображать содержимое странице по заданной ссылке при наведении курсора на значок предпросмотра. Пример: http://stezja.kiev.ua/index0.php?_query=Pages./pages/init - для активации предпросмотра наведите курсором на лупу возле пункта меню. Требования: 1. ...
Доделать на jquery
Есть ссылки при нажатии на них должен скрываться контент и отображаться форма регистрации логина, также есть менюшка по нажатию на нее должна скрываться регистрация логин и отображаться контент из меню.
Сделать со стандартными эффектами.
5$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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