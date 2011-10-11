Доделать на jquery

Нужно сделать интернет-магазин на базе 1С-Битрикс. На начальном этапе - без платежных систем, синхронизации с 1С, заказы должны сохраняться в базе и уведомления приходить на почту. В дальнейшем это все нужно будет реализовать, в качестве ...