Движок каталога продукции, более 7000 наименований

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки190 просмотров

Нужно взять существующий движок каталога продукции / интернет магазина (можно платный) и доработать его под наши требования:

В основном он должен работать по поиску товаров или услуги (примерно как на Яндекс Маркете).

1. Поиск по региональной принадлежности

2. По результатам поиска должен выдаваться контент состоящий из 2-х частей:

а) Первая часть:

если результат поиска указывает на конкретный товар (Телевизор Sony FR28RTF) – то выводить его краткую информацию/фотографию; если результат поиска обобщенная категория или раздел (Телевизоры) – то

выводятся подкатегории в категории телевизоры с помощью которых можно найти нужную модель по нужным параметрам.

b) Вторая часть: перечень компаний (в выбранном регионе) предлагающих данные товар или услугу – в виде карточки предприятия и указанием расположения на карте

3. Возможность пользователям поиска оставлять комментарии для компаний

4. Возможность выставления пользователем рейтинга компании.

5. Если результатом поиска является конкретный товар, то должна указываться

средняя на него цена (как среднее арифметическое цен, всех компаний предлагающих

данный товар)

Административная часть:

1. Каждая компания должна иметь возможность входить в админку под своим логином

2. Загрузка, выгрузка и изменение товаров должны осуществляться с помощью Exel файла.

14 лет назад
daemon8989
Денис 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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